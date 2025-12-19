Iscrizioni scuola 2026 27 Trento | online dal 13 gennaio al 16 febbraio Novità per il quarto anno della formazione professionale

In provincia di Trento, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico si aprono il 13 gennaio e si chiudono il 16 febbraio 2026. Chi esercita la responsabilità genitoriale potrà inoltrare la domanda esclusivamente online, accedendo al portale Vivoscuola con SPID, CIE o CPSCNS. L'articolo Iscrizioni scuola 202627 Trento: online dal 13 gennaio al 16 febbraio. Novità per il quarto anno della formazione professionale . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

