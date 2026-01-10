Amianto e rifiuti speciali abbandonati nel bosco | i forestali denunciano un imprenditore

I carabinieri del nucleo forestale di Riparbella hanno concluso un'indagine su un caso di abbandono illecito di rifiuti, tra cui amianto, nel bosco della zona. L’attività ha portato alla denuncia di un imprenditore edile, ritenuto responsabile dello smaltimento illecito. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative ambientali e di prevenire i rischi associati alla gestione impropria dei rifiuti speciali.

Riparbella, 10 gennaio 2026 – I carabinieri del nucleo forestale di Riparbella hanno concluso accertamenti relativi a un grave caso di abbandono illecito di rifiuti, deferendo all'autorità giudiziaria il titolare di un'impresa edile. L'indagine ha preso il via a seguito del ritrovamento, avvenuto nello scorso ottobre, di un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati illegalmente ai margini di un'area boschiva, lungo una strada secondaria nel Comune di Guardistallo. L'abbandono riguardava rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, tra cui imballaggi di prodotti per l'edilizia, bombole esauste di schiuma poliuretanica, scarti da lavorazioni edili e soprattutto, due cumuli di lastre in cemento-amianto, stimati in circa 25 lastre con dimensioni di 1 metro per 2 metri ciascuna, materiale altamente pericoloso per la salute pubblica e l'ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

