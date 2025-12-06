Città sommersa da micro-discariche il candidato sindaco Di Rosa | Verrà creato il corpo di guardie ambientali
Le associazioni del progetto civico “Tutti insieme per una città normale”, che hanno già ufficializzato la candidatura di Giuseppe Di Rosa a sindaco di Agrigento, intervengono con fermezza sulla gestione del servizio di videosorveglianza ambientale, costato al Comune oltre 120.000 euro l’anno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
