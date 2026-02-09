rider glovo e foodinho avviati controlli giudiziari per sospetto sfruttamento

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui rider di Glovo e Foodinho. Le forze dell’ordine hanno controllato le condizioni di lavoro e i salari, sospettando che molti siano sotto la soglia di povertà. I controlli sono partiti dopo denunce e segnalazioni di sfruttamento. La procura vuole fare chiarezza su eventuali violazioni e tutelare i diritti dei lavoratori.

I rider di Glovo e Foodinho, circa 40.000 in tutta Italia, risulterebbero soggetti ad una situazione di sfruttamento lavorativo. Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha decretato con procedura d’urgenza il controllo giudiziario per Foodinho, azienda di consegne appartenente al gruppo spagnolo Glovo. Le indagini hanno evidenziato infatti che ai rider sarebbero stati riconosciuti compensi al di sotto della soglia di povertà, configurando così una situazione di caporalato. La Procura di Milano ha incaricato il commercialista Andrea Adriano Romanò di affrontare la regolarizzazione dei 40mila lavoratori e verificare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative dei rider di Glovo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

