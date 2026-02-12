Il presidente dell’Anm Cesare Parodi ha preso di nuovo posizione contro il referendum sulla Giustizia. Parodi invita a votare “no”, contestando le proposte di modifica. La sua presa di posizione si inserisce nel clima di tensione tra i sostenitori e gli oppositori del voto, con altri esponenti come Gratteri che hanno già espresso il loro pensiero. La campagna tra i magistrati si fa sempre più accesa, mentre gli elettori si preparano a recarsi alle urne.

E dopo Gratteri, non poteva mancare anche Cesare Parodi, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati e convinto sostenitore del "no" al referendum della Giustizia. Su Facebook, ha condiviso l'immagine delle mani di due sposi durante la cerimonia di nozze, corredata dalla scritta: "Votate come volete, ma ricordatevi cos'è successo l'ultima volta che avete detto SI ". Insomma, dopo il procuratore capo di Napoli che ha insultato i milioni di italiani favorevoli all referendum, il presidente dell'Anm ha deciso di rincarare la dose sottintendendo che tutti coloro che hanno deciso di unirsi in matrimonio abbiano fatto una pessima scelta, qualcosa di cui pentirsi per il resto - o per buona parte - della propria vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ricordatevi l'ultima volta...". Anche il presidente dell'Anm attacca chi voterà "sì" al referendum

Approfondimenti su Anm Referendum

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Anm Referendum

