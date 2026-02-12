Ricongiunzione dei contributi l’Inps apre ai professionisti | regole

L’Inps ha annunciato che apre alle richieste di ricongiunzione dei contributi anche per professionisti e lavoratori autonomi. Da ora in poi, chi ha versato contributi in diverse casse potrà fare domanda senza troppi ostacoli, semplificando così il percorso verso la pensione. La novità mira a rendere più facile per queste categorie unificare i contributi accumulati nel tempo, evitando lunghe trafile burocratiche.

Ricongiunzione Contributi: L'Inps Semplifica il Futuro Pensionistico di Professionisti e Lavoratori Autonomi. Una svolta significativa per il sistema previdenziale italiano arriva con la nuova circolare Inps, datata 9 febbraio 2026. Il provvedimento apre alle richieste di ricongiunzione dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi, unificando i versamenti tra la Gestione Separata Inps e le Casse professionali. L'obiettivo è semplificare il calcolo della pensione per chi ha costruito una carriera lavorativa flessibile e articolata. La Frammentazione Contributiva: Un Problema Crescente.

