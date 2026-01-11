Professionisti pensione unica più facile | ok del ministero alla ricongiunzione dei versamenti tra Inps e casse previdenziali

Il Ministero ha approvato la ricongiunzione dei versamenti tra Inps e casse previdenziali, semplificando il percorso verso la pensione unica per i professionisti. Questa misura permette di unificare le diverse posizioni previdenziali sotto un solo ente, rendendo più agevole la gestione dei contributi e la preparazione alla pensione. Una novità che facilita il percorso di quanti hanno versamenti presso più istituti previdenziali.

Pensione unica più facile per i professionisti, che potranno unificare sotto lo stesso cappello diverse posizioni previdenziali. Il ministero del Lavoro ha ufficialmente legittimato la ricongiunzione dei versamenti effettuati presso la gestione separata Inps e le casse di previdenza di categoria. Una svolta per il futuro previdenziale di molti professionisti, che riusciranno a ricongiungere i contributi versati in modo più semplice e a costruire la propria pensione senza l'annoso problema dei buchi contributivi, e senza subire penalizzazioni nel caso in cui la carriera risulti essere discontinua.

