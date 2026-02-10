Gestione Separata | novità sulla ricongiunzione dei contributi Circolare INPS

L’INPS ha pubblicato una nuova circolare che cambia le regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria. Da ora, chi vuole unire i contributi accumulati in diverse casse deve fare i conti con procedure aggiornate e più chiare. La circolare, firmata il 9 febbraio 2026, mira a semplificare le pratiche e a chiarire i passaggi necessari per chi desidera consolidare la propria posizione contributiva.

Con la circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 15, l'Istituto ha aggiornato le regole relative alla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria.

