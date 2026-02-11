ai e robotica protagoniste a solids industria di processo accelera su efficienza

A Parma, le aziende del settore si muovono rapidamente per integrare intelligenza artificiale e robotica nei loro processi produttivi. Sono ormai strumenti quotidiani, usati per aumentare l’efficienza, migliorare la sicurezza e ridurre l’impatto ambientale. La tendenza si sta consolidando, con le imprese che investono sempre più in queste tecnologie per restare competitive.

Parma, 11 feb. (Adnkronos) - L'intelligenza artificiale e la robotica entrano stabilmente nei processi produttivi dell'industria manifatturiera, superando la dimensione della sperimentazione per diventare strumenti quotidiani di efficienza, sicurezza e sostenibilità. È quanto emerso dal Live Talk Show “AI e robotica per l'industria di processo: efficienza, sicurezza e manutenzione predittiva”, andato in scena a Solids Parma sul palco Search & Tech, con la partecipazione di esperti del mondo industriale, accademico e dell'innovazione tecnologica. Il panel ha riunito Miriam Olivi (Presidente Women in Plastics Italy), Cristina Di Carlo (Founder CdcStudio), Fabio Massimo Marchetti (Founder e Ceo Digitaly Industria e Esg Smart, Vice Presidente Anie Automazione – Transizione Digitale), il Prof. 🔗 Leggi su Iltempo.it

