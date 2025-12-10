Ricerca così una molecola di RNA regola la sopravvivenza di cellule tumorali

Una ricerca dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Cnr di Roma ha identificato un RNA non codificante (lncRNA) cruciale per la sopravvivenza delle cellule tumorali nel medulloblastoma di gruppo 3, la forma più aggressiva di tumore cerebrale pediatrico.

Una ricerca guidata dall’ Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche  di Roma (Cnr-Ibpm) ha caratterizzato un particolare  RNA non codificante (lncRNA), che non dà, cioè, origine a proteine, con  un ruolo chiave nella sopravvivenza delle cellule tumorali del medulloblastoma  di gruppo 3, la forma più aggressiva di tumore pediatrico del cervelletto. Lo studio, pubblicato sulla rivista  Cell Death & Disease, si inserisce nel contesto delle RNA-based therapies, una delle frontiere della medicina di precisione, ed è stato realizzato con il supporto del Centro Nazionale per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

