Ricerca con il supercomputer Enea Cresco 122 milioni di ore di calcolo in un anno

Questa mattina Enea ha annunciato di aver raggiunto un record: il supercomputer Cresco ha totalizzato 122 milioni di ore di calcolo in un anno. Un risultato importante che permette di fare passi avanti nella ricerca scientifica, grazie alla potenza di calcolo messa a disposizione di scienziati e ricercatori.

Con 122 milioni di ore di calcolo in un anno, il supercomputer Enea Cresco ha contribuito in modo significativo alla ricerca scientifica internazionale. Oltre 200 tra centri di ricerca, atenei e imprese sono stati supportati dal supercalcolatore nelle attività condotte in diversi settori applicativi, dall’energia nucleare alla scienza dei materiali, dalla dinamica molecolare alle biotecnologie, ma anche per clima e transizione energetica e digitale. È quanto emerge dal report High Performance Computing on CRESCO infrastructure: research activity and results 2024, che ha raccolto i dati sull’utilizzo di Cresco.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Enea Cresco

Questa mattina alla Camera, la presidente di Enea Mariotti ha confermato che l’ente è pronto a dare il suo contributo per accelerare lo sviluppo del nucleare in Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Enea Cresco

Argomenti discussi: Medicina e supercomputer si incontrano, al via il corso Health HPC; Il supercomputer Frontier accelera la ricerca sulle piante; Future Lab a Futuro Remoto: Due giorni per disegnare il domani tra Scienza, IA e Chimica Sostenibile; Case study: potenziamento dell'aerodinamica dei veicoli con le GPU NVIDIA.

Inaugurato al Cineca di Bologna il supercomputer PitagoraIl Cineca di Bologna ospita il nuovo supercomputer Pitagora, un'infrastruttura europea di calcolo ad alte prestazioni interamente dedicata alla ricerca sull'energia da fusione nucleare, finanziata dal ... ansa.it

TX-GAIN, il supercomputer del MIT, IA più potente per la ricerca. Intervista ad Antonino CaffoQuesta infrastruttura rappresenta un salto qualitativo nelle capacità di elaborazione dell'ateneo, posizionando il MIT all'avanguardia nella competizione globale per lo sviluppo dell'intelligenza ... rainews.it

, figlio di e , oggi compie 11 anni Un traguardo speciale fatto di sorrisi, sogni che crescono e amore infinito. Auguri di cuore a questo splendido ragazzo #Enea #BuonCompleanno #MarcoBocci #LauraChiatti - facebook.com facebook