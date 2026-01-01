Ore 3.49 del primo gennaio 2026 arriva Enea | è il primo nuovo ternano dell’anno

Alle 3.19 del primo gennaio 2026, presso l’ospedale Santa Maria di Terni, è nato Enea, diventando così il primo bambino del nuovo anno nella città. Questo evento segna l’inizio di un nuovo capitolo per la famiglia e la comunità locale, che accoglie con speranza e fiducia il nuovo arrivato.

Il primo nuovo ternano del 2026 si chiama Enea ed è nato alle 3.19 del primo gennaio all’ospedale Santa Maria di Terni. È venuto alla luce soltanto due minuti dopo la prima umbra del nuovo anno, che si chiama Adama ed è nate alle 3.47 all’ospedale di Foligno.Questo il report – al momento – delle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Oroscopo di domani, 1 Gennaio 2026: previsioni e segno fortunato del primo giorno dell’anno

Leggi anche: Ultimo e il video del primo anno di Enea in cui compare Jacqueline Luna Di Giacomo, tra i due nessuna crisi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capodanno 2026 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 31 dicembre e primo gennaio - Il 31 dicembre 2025 e primo gennaio, Capodanno 2026, a Roma ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus ... fanpage.it