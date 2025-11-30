"L’orto della Proloco è stato distrutto". E’ la denuncia che arriva dall’associazione di Saline di Volterra che in un post sui social ha documentato, con tanto di foto, la devastazione dello spazio esterno. "Ci teniamo a mettervi al corrente che in questi giorni sono state spaccate e distrutte tutte le piantine che avevamo piantato per il periodo invernale: cavoli, finocchi, spinaci, bietola etc", elenca la Proloco che aveva dato vita all’orto con lo scopo di far vedere ai bimbi come crescono le piante e comprendere quanto lavoro c’è dietro la produzione del cibo che poi finiscono nel piatto. Ma ignoti, si sono introdotti nell’orto per calpestare e strappare le piantine che stavano crescendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Devastato l’orto della Proloco: "I vandali hanno distrutto tutte le nostre piantine"