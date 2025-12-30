“Mixerpiece – creare l’arte con l’arte” è l’installazione interattiva di Giuseppe Ragazzini, esposta nella sala mostre del Comune fino al 6 gennaio. Durante il periodo natalizio, questa mostra invita i visitatori a esplorare il rapporto tra arte, gioco e cultura, offrendo un’occasione di scoperta e riflessione attraverso un’esperienza coinvolgente e significativa.

"Mixerpiece - creare l’arte con l’arte" l’installazione interattiva di Giuseppe Ragazzini che la sala mostre del Comune ospita fino al 6 gennaio per il calendario degli eventi natalizi, pensata per unire arte, gioco e cultura e creare un’esperienza indimenticabile. Giuseppe Ragazzini, artista contemporaneo che ha vissuto a Sarteano dal 1992 al 1997, è riuscito a fondere e ad intrecciare i suoi studi in filosofia con l’arte, dando così una visione diversa di pittura, tecnologia e animazione; arrivando a collaborare con grandi aziende come la Repubblica, Warner Bros, Sky e Rossellini Film & TV e con famosi artisti come Elisa, Ornella Vannoni e Vinicio Capossela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Creare l’arte con l’arte. Installazione di Ragazzini

