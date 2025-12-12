Barachini | Chiesto a Gedi garanzie sulla trasparenza dell’operazione

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini ha incontrato i vertici di Gedi presso il Dipartimento, richiedendo garanzie sulla trasparenza dell’eventuale operazione di cessione di alcune testate del gruppo. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti ipotesi di vendita e della necessità di assicurare la chiarezza e la correttezza del processo.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini, ha incontrato i vertici di Gedi presso il Dipartimento, in seguito alle ipotesi di cessione di alcune testate del gruppo. Durante la riunione, Barachini ha richiesto «elementi informativi in merito alla definizione di eventuali accordi di cessione e l’impegno dell’azienda ad inserire in tali accordi la tutela dei livelli occupazionali e la garanzia dell’indipendenza editoriale di testate storiche che rappresentano un importante asset dell’ecosistema informativo pluralistico nazionale». Lettera43.it

