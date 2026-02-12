Responsabilità civile dei giudici | in cinque anni quindici condanne

In cinque anni, sono state emesse 375 sentenze su quasi 900 cause, e solo in 15 casi i giudici sono stati condannati per responsabilità civile. La maggior parte dei procedimenti si sono conclusi senza sanzioni. La questione resta delicata, ma i numeri mostrano come le condanne siano rare.

Nell'ultimo quinquennio, su 872 cause e 375 sentenze emesse, soltanto 15 condanne per responsabilità civile dei magistrati. Sono questi i numeri della legge, che secondo l'Anm avrebbe penalizzato, e non poco, la categoria dei giudici. Ancora più eclatante il dato degli ultimi dodici mesi: su 61 sentenze soltanto 3 condanne. Ecco perché, secondo Enrico Costa, il deputato che, attraverso un post X, ha portato alla ribalta il caso, nel 2015 non ci sarebbe stata alcuna «legge contro le toghe», come invece sosteneva il sindacato di categoria. Si tratterebbe, al contrario, delle classiche «difese corporative» di chi, ogni volta che si prova a cambiare lo status quo, grida allo scandalo.

