Residenti ostaggio di un locale | scatta la protesta

I residenti di Marzocca sono stanchi di convivere con un locale che ha preso il posto del marciapiede. Da tempo, chiedono che si intervenga, ma finora senza risultati. Ora hanno scritto al sindaco, definendo la situazione “invivibile” e chiedendo una soluzione. La protesta cresce, e anche i passanti sono costretti a camminare sulla strada.

A Marzocca il marciapiede trasformato in un locale, i residenti scrivono al sindaco. Una situazione che definiscono 'invivibile' ormai da qualche tempo, tanto di averi spinti ad informare gli Amministratori con una lettera per manifestare il loro disagio. " Schiamazzi, musica sparata ad alto volume e anche consumo di alcolici – spiega un residente – la zone interessate sono un tratto di via Marina e la statale adriatica. Si va dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, il sabato si arriva anche alle tre del mattino. Residenti ostaggio di avventori di un locale vicino che bivaccano all'esterno, causando in alcuni casi pericolo per gli automobilisti in transito.

