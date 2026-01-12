Raffica di multe dietro l’arena olimpica scatta la protesta dei residenti | Noi dove parcheggiamo
A seguito di un incremento di multe e rimozioni forzate nei pressi dell’arena olimpica, i residenti si sono organizzati in protesta. Sono stati segnalati avvisi bonari e sanzioni, suscitando preoccupazione tra chi vive e lavora nell’area. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione del traffico e del parcheggio, evidenziando la necessità di trovare soluzioni equilibrate per chi risiede e frequenta la zona.
Avvisi bonari sotto i tergicristalli, ma anche decine di multe e, in qualche caso, rimozioni forzate (stando al racconto di alcuni residenti). È quanto accaduto nel weekend in via Bonfadini, a Milano, letteralmente alle spalle della nuova arena di Santa Giulia. Nei giorni scorsi l’impianto ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
