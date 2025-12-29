Furti negli appartamenti evacuati di via Lucera Scatta la protesta residenti chiudono la strada | Chi ci tutela?

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il furto negli appartamenti evacuati di via Lucera, i residenti hanno organizzato una protesta, chiudendo temporaneamente la strada. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono maggiore attenzione e misure di sicurezza. La vicenda evidenzia le difficoltà di tutela e di tutela delle proprietà in aree soggette a evacuazioni e criticità. Restano aperti i temi della protezione e della prevenzione in queste situazioni.

Dopo la scoperta del furto avvenuto in uno degli appartamenti evacuati in via Lucera, è scoppiata la protesta dei residenti. Questi ultimi, infatti, si sono radunati ai piedi della palazzina definita ‘a rischio’ per lesioni e scricchiolii della struttura, lamentando la mancanza di sorveglianza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

furti negli appartamenti evacuati di via lucera scatta la protesta residenti chiudono la strada chi ci tutela

© Foggiatoday.it - Furti negli appartamenti evacuati di via Lucera. Scatta la protesta, residenti chiudono la strada: "Chi ci tutela?"

Leggi anche: Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli"

Leggi anche: Oltre al danno, la beffa: sciacalli fanno razzia in uno degli appartamenti evacuati di via Lucera

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gioielli rubati dopo l’incendio del 2022: restituita la refurtiva ai proprietari.

Milano, 3 arresti per furto in appartamento in via Colonna: recuperati lingotti, diamanti e orologi - Milano, 5 dicembre 2025 – Una pattuglia della Polizia Locale ha arrestato tre cileni di 21, 34 e 42 anni nel tardo pomeriggio di ieri in via Colonna dopo un furto in appartamento. ilgiorno.it

furti appartamenti evacuati viaFurti in appartamento tra Como e Milano: due arresti - La polizia di Como ha fermato un uomo e una donna accusati di colpi in 14 abitazioni, trovati refurtiva e arnesi ... rainews.it

Raffica di furti negli appartamenti a Porto Sant'Elpidio e anche un faccia a faccia choc con i malviventi - PORTO SANT'ELPIDIO Topi d’appartamento scatenati, ondata di furti in abitazione: finestre scassinate, bottino di gioielli e orologi per migliaia di euro. corriereadriatico.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.