Furti negli appartamenti evacuati di via Lucera Scatta la protesta residenti chiudono la strada | Chi ci tutela?

Dopo il furto negli appartamenti evacuati di via Lucera, i residenti hanno organizzato una protesta, chiudendo temporaneamente la strada. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono maggiore attenzione e misure di sicurezza. La vicenda evidenzia le difficoltà di tutela e di tutela delle proprietà in aree soggette a evacuazioni e criticità. Restano aperti i temi della protezione e della prevenzione in queste situazioni.

Dopo la scoperta del furto avvenuto in uno degli appartamenti evacuati in via Lucera, è scoppiata la protesta dei residenti. Questi ultimi, infatti, si sono radunati ai piedi della palazzina definita ‘a rischio’ per lesioni e scricchiolii della struttura, lamentando la mancanza di sorveglianza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Furti negli appartamenti evacuati di via Lucera. Scatta la protesta, residenti chiudono la strada: "Chi ci tutela?" Leggi anche: Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli" Leggi anche: Oltre al danno, la beffa: sciacalli fanno razzia in uno degli appartamenti evacuati di via Lucera Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gioielli rubati dopo l’incendio del 2022: restituita la refurtiva ai proprietari. Milano, 3 arresti per furto in appartamento in via Colonna: recuperati lingotti, diamanti e orologi - Milano, 5 dicembre 2025 – Una pattuglia della Polizia Locale ha arrestato tre cileni di 21, 34 e 42 anni nel tardo pomeriggio di ieri in via Colonna dopo un furto in appartamento. ilgiorno.it Furti in appartamento tra Como e Milano: due arresti - La polizia di Como ha fermato un uomo e una donna accusati di colpi in 14 abitazioni, trovati refurtiva e arnesi ... rainews.it

Raffica di furti negli appartamenti a Porto Sant'Elpidio e anche un faccia a faccia choc con i malviventi - PORTO SANT'ELPIDIO Topi d’appartamento scatenati, ondata di furti in abitazione: finestre scassinate, bottino di gioielli e orologi per migliaia di euro. corriereadriatico.it

MONTALTO DI CASTRO - Nuova ondata di furti nelle abitazioni estive di Montalto Marina. Nelle ultime settimane diversi appartamenti, attualmente disabitati perché utilizzati solo durante la stagione estiva, sono stati presi di mira da ignoti che hanno forzato po - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.