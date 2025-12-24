Conte a Napoli fino al 2029 | De Laurentiis sta lavorando al rinnovo segnali d’apertura dal tecnico

Il presidente De Laurentiis e Antonio Conte stanno valutando un rinnovo del contratto del tecnico a Napoli, con scadenza prevista nel 2027. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le trattative puntano a prolungare l’accordo fino al 2029, segnando un’ulteriore stabilità per il club partenopeo. La volontà di entrambe le parti appare di aprire a questa possibilità, rafforzando il progetto sportivo nel lungo termine.

Il quotidiano la Repubblica, con Marco Azzi, scrive di ipotesi rinnovo contrattuale per Antonio Conte il cui contratto ha il 2027 come scadenza ma presidente e allenatore stanno pensando di allungarlo al 2029. Scrive Repubblica: Ora il progetto di De Laurentiis è aprire un ciclo con l’amico Antonio, fino alla naturale scadenza (giugno 2027) del contratto attuale e magari più a lungo, tant’è che nelle grandi manovre del presidente è già pronta l’offerta di rinnovo per il tecnico. Altro che “pec”, divorzi o storie tese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

