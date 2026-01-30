Il Napoli si stringe intorno a De Laurentiis e Conte dopo la sconfitta. La squadra si riorganizza in vista delle prossime partite, senza perdere di vista l’obiettivo di rialzarsi subito. Il club ha deciso di continuare a lavorare con determinazione, puntando sulla compattezza e sulla voglia di riprendere il cammino.

Il momento è delicato e non consente pause. Il Napoli deve subito rimboccarsi le maniche e guardare avanti dopo l'eliminazione dalla Champions League. Aurelio De Laurentiis ha dato un segnale chiaro già ieri mattina, visionando alcuni terreni nella zona Est della città, nell'area dell'ex raffineria: spazi liberi e con bonifica già finanziata, che potrebbero riaprire il discorso su nuovo stadio e centro sportivo. Un passaggio simbolico e concreto insieme, raccontato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli. Sul campo, invece, Antonio Conte ha rimesso immediatamente al lavoro la squadra a Castel Volturno.

© Napolipiu.com - Repubblica: “Il Napoli fa quadrato dopo il ko. De Laurentiis e Conte ripartono”

Dopo due sconfitte consecutive in cinque giorni, contro Lisbona e Udine, il Napoli si ritrova in un momento complicato.

