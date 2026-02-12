Report Gasparri spiana Ranucci | Compatisco quello stordito ma non avrà tregua

La procura di Milano ha avviato un’indagine su Gian Gaetano Bellavia, coinvolto in una presunta violazione del trattamento dei dati legata al suo archivio professionale. La vicenda ha acceso i riflettori su possibili irregolarità, mentre Gasparri commenta con tono duro, spianando Ranucci e dicendo che non avrà tregua. La situazione si fa sempre più tesa e molti si chiedono quali sviluppi ci saranno nelle prossime settimane.

Un'indagine della Procura di Milano su Gian Gaetano Bellavia, iscritto nel registro per una presunta violazione del trattamento dei dati legata al suo archivio professionale. Un atto definito "a garanzia", necessario per approfondire la vicenda. Un altro terremoto su Report: Bellavia, infatti, è il consulente della trasmissione da tempo nel mirino. E sul caso interviene con toni durissimi il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che punta il dito contro Sigfrido Ranucci, Report e lo stesso Bellavia. " Apprendo con soddisfazione che Gian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di molteplici ministeri, di magistrati e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano come indagato per un'ipotesi di violazione della legge sulla privacy - premette il forzista -.

