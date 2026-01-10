Report | Gasparri-Rosso ' vergognose minacce a Cerno da ' vopos' Ranucci'
Il report evidenzia le accuse di minacce rivolte a Cerno da parte di sostenitori di Ranucci, definiti “vopos”. La vicenda solleva questioni sulla libertà di espressione e sul rispetto del confronto pubblico. È importante analizzare i fatti con attenzione, mantenendo un approccio obiettivo e informativo, per comprendere le implicazioni di questa situazione e il suo impatto sulla discussione democratica.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Vergognose minacce a Cerno da parte dei vopos di Ranucci. Una sortita indegna nella vana illusione di impedire che la verità trionfi. C'è chi fa cose inaudite con Bellavia e chi come Cerno difende verità e libertà”. Lo affermano i senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e Roberto Rosso, componenti della Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Iltempo.it
