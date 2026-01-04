Report tensione tra Ranucci e Gasparri sulla puntata dedicata alle stragi di mafia

Nella puntata di Report dedicata alle stragi di mafia, si sono registrate tensioni tra il conduttore Ranucci e il senatore Gasparri. Quest'ultimo ha espresso il desiderio di bloccare la trasmissione, annunciando un’interrogazione parlamentare a Urso e Nordio. La discussione evidenzia le divergenze di opinione sulla trattazione di temi sensibili legati alla cronaca e alla politica.

