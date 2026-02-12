La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il commercialista Gian Gaetano Bellavia. È lui il consulente di Report e di alcuni pm, ora al centro di un’indagine per presunta violazione della legge sulla privacy. La notizia arriva inaspettata e al momento si sa poco sui dettagli delle accuse.

Nuove polemiche investono Sigfrido Ranucci e la sua trasmissione televisiva Report in onda su Rai 3. Gian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pubblici ministeri e giudici, nonché della celebre trasmissione specializzata in inchieste giornalistiche, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. La motivazione è un’ipotesi di violazione della legge sulla privacy nel caso del presunto archivio con più di un milione di file e del cosiddetto “papello” con nomi di imprenditori, politici e vip, che, nelle scorse settimane, aveva sollevato molte polemiche politiche. Circa un mese fa, era stato il senatore di FdI Maurizio Gasparri ad opporsi alla messa in onda di una puntata di Report in cui si sarebbe parlato di un’inchiesta sulle stragi di mafia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaetano Bellavia, il consulente di pm e Report indagato per violazione legge privacy

