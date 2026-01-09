Attacco infame Ranucci in difesa di Bellavia sul caso Report
Sigfrido Ranucci è stato ospite dell'ultima puntata de Il Cavallo e la Torre andato in onda questa sera con la conduzione di Marco Damilano su Rai Tre e il tema principale non poteva che essere " Dossieropoli ", il caso dei carte in possesso del consulente della trasmissione Report e della lunga lista di nomi rinvenuta nel suo studio. " Voglio mandare un abbraccio a Bellavia oggetto di un attacco infame, che nasce esclusivamente con la finalità di colpire Report e la magistratura. È l'apertura della campagna referendaria per il sì da parte di alcuni di alcuni giornali ", ha dichiarato Ranucci. " Bellavia è un professionista encomiabile che ci ha aiutato a leggere le carte che sono tutte provenienti da fonti aperte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Report, Ranucci da Damilano contro Meloni: "Attacco infame per colpire noi e la magistratura"
Leggi anche: Rai: Fi, interrogazione in Vigilanza su caso Report-Bellavia
“Attacco infame”. Ranucci in difesa di Bellavia sul caso Report - Sigfrido Ranucci è stato ospite dell'ultima puntata de Il Cavallo e la Torre andato in onda questa sera con la conduzione di Marco Damilano su Rai Tre e il tema principale non poteva che essere ... ilgiornale.it
Anche Ranucci attacca il Giornale: così vuol metterci a tacere - Gli scoop su Report e sul sistema di dossieraggio non piacciono al conduttore. msn.com
Botta e risposta tra Ranucci e Gasparri! Caos in Vigilanza RAI: Le urla di Floridia contro Gasparri. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.