attacco infame ranucci in difesa di bellavia sul caso report

Sigfrido Ranucci è stato ospite dell'ultima puntata de Il Cavallo e la Torre andato in onda questa sera con la conduzione di Marco Damilano su Rai Tre e il tema principale non poteva che essere " Dossieropoli ", il caso dei carte in possesso del consulente della trasmissione Report e della lunga lista di nomi rinvenuta nel suo studio. " Voglio mandare un abbraccio a Bellavia oggetto di un attacco infame, che nasce esclusivamente con la finalità di colpire Report e la magistratura. È l'apertura della campagna referendaria per il sì da parte di alcuni di alcuni giornali ", ha dichiarato Ranucci. " Bellavia è un professionista encomiabile che ci ha aiutato a leggere le carte che sono tutte provenienti da fonti aperte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

