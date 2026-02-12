report consulente bellavia indagato per violazione della privacy

Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report e di varie procure milanesi, è finito sotto inchiesta. La procura di Milano lo ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver violato la privacy, presumibilmente creando un archivio con dati su persone coinvolte nelle sue consulenze. Le indagini continuano per chiarire se ci siano state violazioni delle leggi sulla protezione dei dati personali.

Gian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di numerose procure e di Report, è indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di violazione della legge sulla privacy per il presunto archivio sui soggetti finiti al centro delle sue consulenze tecniche per numerosi pubblici ministeri di Milano e d’Italia. I pm Paola Biondolillo ed Eugenio Fusco con il Procuratore di Milano, Marcello Viola, hanno iscritto sul registro degli indagati il 71enne a seguito della vicenda del documento di 36 pagine, senza firma né data, finito in formato digitale agli atti dell’inchiesta nata dalla denuncia dello stesso Bellavia contro una collaboratrice del suo studio, Valentina Varisco, accusata di aver copiato 1 milione di file ad “altissima sensibilità” su 104 nomi di personalità pubbliche e sottratti a “19 magistrati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di Report.

Fratelli d’Italia sollecita chiarimenti sulla vicenda che riguarda il commercialista milanese Giangaetano Bellavia, al centro di notizie circa il furto di diversi file.

**Report: Bellavia indagato a Milano, violato Codice sulla privacy**Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Gian Gaetano Bellavia è indagato dalla Procura di Milano per presunta violazione del trattamento dei dati, previsto dal Codice sulla privacy, in merito all'archivio priva ... lanuovasardegna.it

Il commercialista Bellavia, consulente di Report, indagato per violazione della legge sulla privacyGian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano per un’ipotesi di ... ilfattoquotidiano.it

