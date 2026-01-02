Rubati file al commercialista Bellavia FdI denuncia | Consulente di Report e delle procure serve chiarezza
Fratelli d’Italia sollecita chiarimenti sulla vicenda che riguarda il commercialista milanese Giangaetano Bellavia, al centro di notizie circa il furto di diversi file. La vicenda, che coinvolge anche aspetti legati a Report e alle procure, richiede trasparenza e verifiche precise. La richiesta di chiarezza mira a fare luce su quanto accaduto e a garantire la corretta gestione delle informazioni coinvolte.
Fratelli d’Italia vuole chiarezza riguardo la vicenda del commercialista milanese Giangaetano Bellavia, che secondo notizie di stampa sarebbe stato vittima della sottrazione di milioni di file. Un furto per cui il professionista, noto perché spesso consulente della trasmissione Report, ha sporto denuncia e su cui la Procura di Milano avrebbe deciso in questi giorni il rinvio a giudizio di un’ex dipendente dello studio di Bellavia. La denuncia del partito. Al di là però della vicenda giudiziaria l’aspetto che emerge in maniera inquietante, ed è il punto su cui Fratelli d’Italia pone la propria attenzione, è la commistione di ruoli in capo a Bellavia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
