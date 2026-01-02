Fratelli d’Italia sollecita chiarimenti sulla vicenda che riguarda il commercialista milanese Giangaetano Bellavia, al centro di notizie circa il furto di diversi file. La vicenda, che coinvolge anche aspetti legati a Report e alle procure, richiede trasparenza e verifiche precise. La richiesta di chiarezza mira a fare luce su quanto accaduto e a garantire la corretta gestione delle informazioni coinvolte.

Fratelli d’Italia vuole chiarezza riguardo la vicenda del commercialista milanese Giangaetano Bellavia, che secondo notizie di stampa sarebbe stato vittima della sottrazione di milioni di file. Un furto per cui il professionista, noto perché spesso consulente della trasmissione Report, ha sporto denuncia e su cui la Procura di Milano avrebbe deciso in questi giorni il rinvio a giudizio di un’ex dipendente dello studio di Bellavia. La denuncia del partito. Al di là però della vicenda giudiziaria l’aspetto che emerge in maniera inquietante, ed è il punto su cui Fratelli d’Italia pone la propria attenzione, è la commistione di ruoli in capo a Bellavia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rubati file al commercialista Bellavia, FdI denuncia: “Consulente di Report e delle procure, serve chiarezza”

Leggi anche: I segreti dei Vip rubati al commercialista Bellavia, l’esperto di Report denuncia l’ex dipendente: un milione di file rubati, da Renzi a Elkann

Leggi anche: Rubato un milione di file “ad alta sensibilità” al super consulente del procure e di Report: ex collaboratrice a giudizio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un milione di file rubati al consulente di pm e Report: oltre 100 vip nelle carte di Bellavia, a processo un'ex dipendente dello studio. «Dati super sensibili»; Rubano file al commercialista Gian Gaetano Bellavia, oltre 100 vip nelle sue carte: a processo un'ex collaboratrice.

Rubano file al commercialista Gian Gaetano Bellavia, oltre 100 vip nelle sue carte: a processo un’ex dipendente - La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio con citazione diretta per un'ex dipendente dello studio di Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista ... fanpage.it