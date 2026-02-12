il commercialista bellavia consulente di report indagato per violazione della legge sulla privacy

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di Report. L’accusa riguarda la violazione della legge sulla privacy legata a un archivio con oltre un milione di file, tra cui un documento chiamato “papello” con nomi di imprenditori, attori, politici e finanzieri. La vicenda ha già scatenato polemiche politiche e interrogazioni parlamentari.

Gian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano per un’ipotesi di violazione della legge sulla privacy per il caso dell’ archivio con più di un milione di file e del “papello” con un elenco di nomi di imprenditori, attori, politici e finanzieri, che ha sollevato nelle scorse settimane polemiche politiche e interrogazioni parlamentari. Bellavia è stato vittima di un maxi furto di file dal suo studio: l’ex collaboratrice Valentina Varisco, ora a processo, avrebbe copiato e sottratto dati riservati. Nei file, aveva spiegato la difesa di Bellavia, non ci sono “dossier né alcun materiale improprio” che esuli dalla sua “attività professionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fratelli d’Italia sollecita chiarimenti sulla vicenda che riguarda il commercialista milanese Giangaetano Bellavia, al centro di notizie circa il furto di diversi file.

Ignazio La Russa ha commentato la vicenda dei file rubati al commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report.

