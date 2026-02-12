Report consulente Bellavia indagato per violazione della privacy Ranucci

Un consulente di Report è finito sotto inchiesta per violazione della privacy. Al centro dell’indagine ci sono oltre un milione di file contenuti in un archivio sospetto. La procura ha aperto un’indagine per capire come siano stati gestiti quei dati e se ci siano state violazioni della legge. La notizia arriva in un momento delicato per il programma di Rai3, già sotto scrutinio per altre questioni legate alla trasparenza e alla tutela dei dati.

Consulente di Report indagato per privacy: al centro dell'inchiesta un archivio di oltre un milione di file. Il commercialista Gian Gaetano Bellavia, noto per le sue consulenze a magistrati e alla trasmissione televisiva Report, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per presunta violazione della legge sulla privacy. L'indagine riguarda un vasto archivio digitale contenente oltre un milione di file e un documento di 36 pagine, soprannominato "papello", che elenca figure di spicco della politica, dell'economia e dello spettacolo. La vicenda ha già acceso un dibattito politico e sollevato interrogazioni parlamentari.

