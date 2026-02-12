Renazzo | studenti rievocano le foibe con installazione simbolica | valigia famiglia e fossa narrano perdita e memoria

Gli studenti di Renazzo hanno creato un’installazione per ricordare le vittime delle foibe. Hanno usato oggetti come una valigia, una famiglia e una fossa per raccontare la perdita e la memoria. L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata della Memoria e ha coinvolto i ragazzi dell’Istituto Comprensivo ‘Ferruccio Lamborghini’. L’installazione vuole essere un modo per mantenere vivo il ricordo e riflettere sul passato.

Renazzo: Studenti Ricordano le Foibe con un'Installazione che Parla al Futuro. Renazzo, 12 febbraio 2026 – In occasione della Giornata della Memoria, gli studenti dell'Istituto Comprensivo 'Ferruccio Lamborghini' hanno realizzato un'installazione artistica per commemorare le vittime delle foibe. Un gesto che sottolinea l'importanza di preservare la memoria storica e promuovere la pace, attraverso un messaggio potente e diretto che parla alle nuove generazioni. Un Omaggio Silenzioso alla Fragilità Umana. L'iniziativa, promossa dai docenti di Lettere e dalla professoressa Arena, ha preso forma in un'installazione allestita nella cittadina di Renazzo.

