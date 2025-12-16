Alluvione settembre 2024 a Bergamo 4,1 milioni di ristori dalla Regione

A seguito dell’alluvione di settembre 2024, Regione Lombardia ha stanziato 4,1 milioni di euro per i ristori destinati ai Comuni della provincia di Bergamo. Questa somma si aggiunge a un totale di 9,5 milioni di euro destinati alle aree colpite tra Brescia, Lecco e Bergamo, per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi tra l’8 e il 12 settembre.

In arrivo da Regione Lombardia 4,1 milioni di euro di fondi per ristori ai Comuni della provincia di Bergamo, su un totale di 9,5 milioni di euro Brescia e Lecco per gli eventi calamitosi naturali tra l'8 e il 12 settembre 2024. È quanto prevede il piano dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 11242025: in totale 32 interventi urgenti pubblici in 16 Comuni delle tre province coinvolte per attività urgenti di soccorso, assistenza alla popolazione e rimozione delle situazioni di pericolo. Si aggiungono ai 2,8 milioni euro già stanziati lo scorso maggio per le stesse aree coinvolte.

Mura di Bergamo, la tecnica «cuci e scuci» per ripristinare il Baluardo del Pallone - Il cedimento parziale di un tratto delle Mura al Baluardo del Pallone vicino a piazzale Sant’Agostino si era verificato dopo l’alluvione del 9 settembre 2024. bergamo.corriere.it

Un mese di cantiere per ricostruire la porzione di spalto ceduta durante l’alluvione dell’8 settembre 2024. Settimana prossima via all’intervento - facebook.com facebook

