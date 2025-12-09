Intesa tra Regione e ministero degli Esteri | Così sosteniamo lo sviluppo delle imprese siciliane nel mondo

La Regione Siciliana e il Ministero degli Esteri hanno firmato un accordo per promuovere lo sviluppo delle imprese siciliane all’estero. Questa intesa, approvata dalla giunta regionale, mira a rafforzare le filiere produttive e favorire l’internazionalizzazione delle aziende, creando nuove opportunità di crescita e consolidamento per il tessuto imprenditoriale dell’isola.

Il governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, ha approvato lo schema di intesa tra la Regione e il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, finalizzato a sostenere lo sviluppo all’estero delle imprese siciliane e delle relative filiere produttive, incrementando il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Intesa con la Florida, visita a Taiwan. Regione stringe i legami con l’estero

Cooperazione Puglia-Ucraina, delegazione di Vinnytsia accolta in Fiera: siglata intesa con la Regione

Regione, bagarre sul minuto di silenzio per il 7 ottobre. La minoranza lascia l’aula. In Comune a Genova maggioranza e minoranza trovano l’intesa

Regione Basilicata. . , 1. Basilicata Mobilità, una Spa per i trasporti 2. Acqua, Bardi rilancia l’intesa AL-INGV 3. Pnrr Salute, rispettati cronoprogramma e impegni 4. Unibas, oltre 150 - facebook.com Vai su Facebook

Intesa fra Regione e Ministero per l’internazionalizzazione delle imprese siciliane - Caro Navigatore, cara Navigatrice, non riesci a leggere Blog Sicilia perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Secondo msn.com