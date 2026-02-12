Regione oltre 17 milioni per disabilità gravissima a gennaio

A gennaio 2026, la Regione Sicilia ha messo a disposizione oltre 17 milioni di euro per aiutare le persone con disabilità gravissima. Si tratta di un intervento concreto che mira a migliorare la vita di chi si trova in condizioni difficili. La somma arriva dopo mesi di attese e si concentra su servizi e supporti diretti. È una risposta alle esigenze di chi ha bisogno di assistenza continua e più risorse per affrontare la quotidianità.

L'assessorato regionale della Famiglia destina fondi a 15.882 beneficiari, garantendo anche il pagamento degli arretrati e il sostegno alle situazioni più fragili Gennaio 2026 segna un importante intervento a favore delle persone con disabilità gravissima in Sicilia. L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 17 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico mensile e per saldare gli arretrati dei nuovi soggetti riconosciuti, secondo l'elenco comunicato dalle Asp dell'Isola. "Garantire continuità nei pagamenti e assicurare il saldo degli arretrati ai nuovi beneficiari significa offrire un sostegno reale a chi vive quotidianamente situazioni di grande fragilità", ha dichiarato il presidente della Regione e assessore ad interim, Renato Schifani.

