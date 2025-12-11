Politiche sociali Regione | oltre 36 milioni per le persone con disabilità gravissima

La Regione ha destinato oltre 36 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima, garantendo il pagamento del beneficio economico per novembre e dicembre 2025. L'iniziativa rientra nelle politiche sociali dell'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, con l'obiettivo di supportare le fasce più vulnerabili della popolazione.

L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 36 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo ai mesi di novembre e dicembre 2025.

Foggia, l'Assessorato alle Politiche Sociali si trasferisce al Centro 'Don Michele De Paolis' al Rione Candelaro - facebook.com Vai su Facebook

Coordinamento Politiche Sociali UST CISL Taranto Brindisi Riunito in doppia modalità il Coordinamento Politiche Sociali per definire le posizioni da portare domani, #3dicembre, al secondo incontro con la #ASL di Taranto, in attuazione del Protocollo regi Vai su X

ANS Calabria e Regione: verso nuove sinergie per il rafforzamento delle politiche sociali - Ans ha incontrato l’Assessore regionale Pasqualina Straface per avviare nuove collaborazioni su inclusione, welfare e politiche sociali. Lo riporta ecodellojonio.it

Disabilità: l’impegno della Regione per garantire autonomia, inclusione e dignità - L'assessora Monia Monni: “In Toscana i diritti delle persone vengono prima di tutto e sono al centro delle politiche sanitarie e sociali” ... intoscana.it scrive