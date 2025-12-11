Politiche sociali Regione | oltre 36 milioni per le persone con disabilità gravissima

La Regione ha destinato oltre 36 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima, garantendo il pagamento del beneficio economico per novembre e dicembre 2025. L'iniziativa rientra nelle politiche sociali dell'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, con l'obiettivo di supportare le fasce più vulnerabili della popolazione.

L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 36 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo ai mesi di novembre e dicembre 2025. "Abbiamo completato l'erogazione di tutte le risorse.

