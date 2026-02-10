Arnoldi ha iniziato a restituire i soldi a Cal, anche se si tratta di compensi legittimi. Dice di vivere male le polemiche di FdI nei suoi confronti, che lo accusano di essere contro di loro. Nel suo ufficio, dietro la scrivania, ha appeso due litografie di Picasso che rappresentano una colomba della pace.

Anastasio Su una parete del suo ufficio, appena dietro la scrivania, ha appeso due litografie firmate da Picasso che raffigurano una colombe della pace. La scrivania, invece, è coperta di carte, alcune rilegate, altre solo pinzate, quasi tutte relative al confronto-scontro con la Corte dei Conti. "Il mio approccio è documentale" sottolinea Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) e vicepresidente di FNM. Due società, la prima partecipata e la seconda controllata da Regione Lombardia. Ma la seconda è quotata in Borsa. I rilievi mossi dalla Corte nel giudizio di parifica 2024 originano proprio dal doppio incarico: i magistrati hanno rilevato che i compensi totali di Arnoldi superano il tetto massimo dei 240mila euro fissato dalla legge per gli amministratori delle società a controllo pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nomine in Regione, parla Arnoldi: "Ho iniziato a restituire i soldi a Cal anche se sono compensi legittimi. FdI è contro di me? La vivo male"

Approfondimenti su Cal Picasso

La società Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) ha sospeso immediatamente il pagamento del compenso all’ex ad Arnoldi.

Milano, 7 febbraio 2026 – Il Consiglio d’amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde è scaduto più di otto mesi fa, ma nessuno ha ancora messo mano al rinnovo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cal Picasso

Argomenti discussi: Nomine in Regione, parla Arnoldi: Ho iniziato a restituire i soldi a Cal anche se sono compensi legittimi. FdI è contro di me? La vivo male; Riaperti i termini per diverse nomine; Le nomine in Regione: agenzie, enti e società partecipate. Via alla carica dei 100 nelle Marche; Regione, Decaro cerca i nuovi direttori delle Asl: azzerati gli elenchi preparati da Emiliano.

Le nomine in Regione: agenzie, enti e società partecipate. Via alla carica dei 100 nelle MarcheErap, Erdis, Amat, consulte e osservatori: c’è una valanga di candidature. Consiglio decisivo il 24 febbraio, ecco tutti i nomi presentati dai partiti. Per l’Erdis si profila invece la conferma di Agn ... msn.com

Nomine Asl: l’ex dg rimosso diventa direttore sanitario. Parte il recupero dei manager commissariati dalla giunta ToddeCagliari Si compone un tassello alla volta il puzzle delle nomine in Sanità, anche se ci vorrà del tempo prima di decretare la parole fine. Il direttore generale dell’Arnas Brotzu Maurizio Marcias, ha ... msn.com

Regione, s’insediano le Commissioni: ecco tutti i nomi #regione #campania #commissioni #nomine #telenostra facebook