Questa mattina a Carditello si anima il Carnevale degli Innamorati. Le strade sono piene di carri allegorici e persone in costume che partecipano alla sfilata. La festa coinvolge anche Capua, creando un itinerario tra le due località. Tante rievocazioni e balli per celebrare la tradizione carnevalesca, con un pubblico entusiasta che si gode la giornata.

Un importante itinerario integrato tra Capua e Carditello per il Carnevale di Carditello, con la tappa della tradizionale sfilata di carri allegorici. “Un evento - spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma soprattutto un potente simbolo di rinascita per la nostra comunità. Un’occasione unica e straordinaria per scoprire la Reale Delizia, immergendosi nella sua storia e nella sua bellezza, nel segno delle rievocazioni storiche. Il Real Sito è sempre stato crocevia di incontri e luogo di contaminazione artistica e culturale, capace di stimolare un dialogo vivace tra popolo e nobiltà. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Reggia di Carditello, Carnevale degli Innamorati con rievocazioni e danze in costume

Approfondimenti su Reggia di Carditello

Ultime notizie su Reggia di Carditello

Argomenti discussi: Reggia di Carditello, Il Carnevale degli Innamorati in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio; Carnevale a Carditello, storia e spettacolo tra maschere e cortei; Rievocazioni e danze in costume: ecco il carnevale degli innamorati; Carnevale degli Innamorati alla Reggia di Carditello: danze in costume nella Reale delizia dei Borbone.

