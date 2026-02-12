Reggia di Carditello Carnevale degli Innamorati con rievocazioni e danze in costume
Questa mattina a Carditello si anima il Carnevale degli Innamorati. Le strade sono piene di carri allegorici e persone in costume che partecipano alla sfilata. La festa coinvolge anche Capua, creando un itinerario tra le due località. Tante rievocazioni e balli per celebrare la tradizione carnevalesca, con un pubblico entusiasta che si gode la giornata.
Un importante itinerario integrato tra Capua e Carditello per il Carnevale di Carditello, con la tappa della tradizionale sfilata di carri allegorici. “Un evento - spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma soprattutto un potente simbolo di rinascita per la nostra comunità. Un’occasione unica e straordinaria per scoprire la Reale Delizia, immergendosi nella sua storia e nella sua bellezza, nel segno delle rievocazioni storiche. Il Real Sito è sempre stato crocevia di incontri e luogo di contaminazione artistica e culturale, capace di stimolare un dialogo vivace tra popolo e nobiltà. 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondimenti su Reggia di Carditello
A Carditello il Villaggio di Natale tra rievocazioni storiche e valorizzazione dei prodotti tipici
Reggia di Carditello, apre il villaggio delle tradizioni natalizie con i corner Campagna Amica
Ultime notizie su Reggia di Carditello
Argomenti discussi: Reggia di Carditello, Il Carnevale degli Innamorati in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio; Carnevale a Carditello, storia e spettacolo tra maschere e cortei; Rievocazioni e danze in costume: ecco il carnevale degli innamorati; Carnevale degli Innamorati alla Reggia di Carditello: danze in costume nella Reale delizia dei Borbone.
Carnevale degli innamorati alla Reggia di Carditello: danze in costume nella Reale delizia dei BorboneTra rievocazioni storiche, danze in costume e carri allegorici, la Reggia di Carditello si prepara a vivere un fine settimana speciale con la quinta edizione del Carnevale di Carditello, in programma ... msn.com
Reggia di Carditello, Il Carnevale degli Innamorati in programma sabato 14 e domenica 15 febbraioSi apre il sipario sulla V edizione del Carnevale di Carditello, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio nello splendido scenario del Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta). Un’edizione ... casertaweb.com
REGGIA DI CARDITELLO - Carnevale degli innamorati con rievocazioni e danze in costume sabato 14 e domenica 15 febbraio ift.tt/dF6iGH2 x.com
https://casertaweb.com/notizie/reggia-di-carditello-il-carnevale-degli-innamorati-in-programma-sabato-14-e-domenica-15-febbraio/ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.