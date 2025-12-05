A Carditello il Villaggio di Natale tra rievocazioni storiche e valorizzazione dei prodotti tipici

5 dic 2025

Il Real Sito di Carditello rinasce e, in occasione delle festività natalizie, torna a essere la Reale Delizia concepita dall’illuminata dinastia borbonica. Si alza il sipario sulla VI edizione di “Natale a Carditello” - in programma dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 - con tanti eventi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

