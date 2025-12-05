Reggia di Carditello apre il villaggio delle tradizioni natalizie con i corner Campagna Amica

Tempo di lettura: 4 minuti Il  Real Sito di Carditello  rinasce e, in occasione delle festività natalizie, torna ad essere la Reale Delizia concepita dall’illuminata dinastia borbonica.  Si alza il sipario sulla VI edizione di “ Natale a Carditello ” –  in programma dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026  – con tanti eventi gratuiti e aperti ai visitatori, nel segno delle rievocazioni storiche con auto e cavalli, e della valorizzazione dei prodotti enogastronomici a km zero. Continua, dunque, il percorso virtuoso già intrapreso dalla  Fondazione Real Sito di Carditello  – grazie alla partnership istituzionale con  Coldiretti Caserta  – con numerose attività e il  Villaggio delle Tradizioni locali destinato a promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio, nell’ambito del ricco programma di Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

