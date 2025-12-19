Giustizia referendum sulla separazione delle carriere Di Pietro a Napoli | Perché bisogna votare sì
A Napoli, Di Pietro sottolinea che votare sì alla separazione delle carriere è una decisione logica, radicata nella sua esperienza professionale. La questione della giustizia e il referendum rappresentano un momento cruciale per il cambiamento, invitando cittadini a riflettere sull'importanza di un sistema più equo e trasparente. La sua posizione mira a rafforzare l’efficienza e la credibilità delle istituzioni, favorendo un futuro più giusto per tutti.
La scelta di sostenere il “si'” alla separazione delle carriere “e’ una scelta logica”, e’ una scelta frutto della “mia esperienza professionale”. Lo ha detto Antonio Di Pietro, a margine della prima iniziativa del Comitato “Si’ Separa” della Fondazione Einaudi in corso a Napoliper discutere con i cittadini dei contenuti della riforma Nordio. “Come magistrato, come poliziotto, ma anche come testimone, parte lesa, parte civile, indagato, imputato, mi sono reso conto di una cosa: ci si sente piu’ tranquilli quando si entra dentro un aula di giustizia e si sa che un terzo non viene dallo stesso concorso, non fa lo stesso percorso, non viene giudicato disciplinarmente, non viene scelto nelle posizioni apicali da chi poi sta dall’altra parte del tavolo e fa il pubblico ministero e viceversa”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
