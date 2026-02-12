Referendum sulla giustizia video pd per il no con gli atleti olimpici Il Coni | sgomento

Il governo e il mondo dello sport si sono scontrati sui social durante la campagna referendaria. Il Partito Democratico ha diffuso un video con atleti olimpici che invitano a votare «no», scatenando la reazione del Coni, che si dice sgomento. Buonfiglio, uno degli atleti coinvolti, ha commentato di essere «sbalordito», mentre Forza Italia ha criticato la mossa, accusando il PD di politicizzare il voto e di offendere tutto lo sport italiano. La polemica continua a dividere opinioni e accende i riflettori sulla delicate

Poche immagini ma fuori contesto e con una finalità politica del tutto arbitraria. Il video postato sui profili social del Pd con gli azzurri del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e oro a Pechino 2022, per promuovere il No al referendum sulla giustizia ha provocato la reazione del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che a caldo al telefono con l'Ansa sbotta: «Resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere».

