il pd usa gli atleti poliziotti per lo spot per il no al referendum

Il Pd ha pubblicato un video sui social con gli atleti-poliziotti del curling Constantini e Mosaner, medaglie olimpiche, per sostenere il campanello d’allarme contro il referendum sulla giustizia. La mossa ha scatenato la reazione del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha detto all’Ansa di essere sbalordito nel vedere atleti usati per promuovere una posizione politica.

Un video postato sui profili social del Pd con gli azzurri del curling Constantini e Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e oro a Pechino 2022, per promuovere il no al referendum sulla giustizia ha provocato la reazione del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che al telefono con l' Ansa ha voluto dichiarare: " Resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere". Nel filmato, si vedono gli atleti impegnati nella competizione, e sul disco di granito utilizzato nella gara è stata sovrapposta la scritta "Il tuo no al referendum". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il referendum sulla giustizia ha suscitato molte polemiche, con accuse di campagne di disinformazione e spese ingenti.

Il Partito Democratico ha suscitato molte polemiche con uno spot che associa il Sì al fascismo, puntando il dito contro chi vota No.

