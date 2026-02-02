Il referendum più brutto del mondo che svuota la giustizia e allontana gli elettori

Gli italiani si preparano a votare nel referendum più discusso degli ultimi anni. Molti sono già in fila davanti ai seggi, pronti a esprimere il loro parere. C’è chi vota No per cercare di cacciare Meloni, e chi invece sceglie il Sì per difendere il governo e colpire i magistrati. La tensione è palpabile, e le urne si aprono in un clima di forte divisione.

Gli italiani che vogliono votare No al referendum per sconfiggere Giorgia Meloni e possibilmente cacciarla sono già in fila davanti ai seggi elettorali, mischiati agli altri, quelli che vogliono votare Sì per difendere il «proprio» governo e per dare un colpo ai magistrati. Più o meno sono divisi a metà, molto determinati a votare. Ma non sono molti. Anzi, sono molto meno di quelli che ai seggi elettorali non si avvicinano proprio. Non lo fanno adesso, virtualmente, e difficilmente lo faranno il 22 marzo. La campagna referendaria – sia nel campo del Sì che in quello del No – sta diventando la più brutta, distorta e strumentale di sempre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Un recente sondaggio evidenzia che circa due elettori su tre del Movimento 5 Stelle sono orientati a votare

