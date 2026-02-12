Referendum nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no Gratteri

Il vantaggio del sì sul no nei sondaggi si riduce. La campagna per il referendum sulla riforma della giustizia si fa più intensa, mentre i sondaggi mostrano un calo del sostegno. Le accuse di parzialità si moltiplicano e il clima tra gli italiani si fa più teso in vista del voto del 22 e 23 marzo.

Referendum sulla Giustizia: La Campagna Entra nel Vivo con Sondaggi in Calo e Accuse di Parzialità. Il referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, si presenta come una sfida sempre più serrata. I sondaggi più recenti indicano una riduzione del divario tra chi sostiene la conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati e chi chiede l’abrogazione, mentre le dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri hanno infiammato il dibattito pubblico, sollevando accuse di parzialità e alimentando la polarizzazione. Sondaggi in Inversione: Il Consenso per la Riforma in Declino.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nei sondaggi sul referendum sulla giustizia che si terrà il 22-23 marzo, il vantaggio del sì si riduce.

A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, i sondaggi segnalano ancora una bassa affluenza.

Referendum giustizia, Di Pietro: Voto Si e invito Gratteri a confronto

