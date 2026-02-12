Il procuratore Gratteri torna a puntare il dito contro chi sostiene il Sì al referendum. In un’intervista, afferma che tra gli indagati, gli imputati e la massoneria ci sono persone che vogliono cambiare la regione. Poi aggiunge che sono invece le persone per bene a votare “no”, quelle che credono nella legalità come base per migliorare la Calabria. La sua frase suscita ancora polemiche e fa discutere nel mondo politico e giudiziario.

"Voteranno per il 'no' le persone per bene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'sì', ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, in un'intervista video al Corriere della Calabria, parlando del referendum sulla riforma della magistratura. Immediate le reazioni dal mondo della politica. "Sono una persona perbene, non sono massone, non sono indagato e non sono imputato, non faccio parte di alcun centro di potere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La nuova sparata di Gratteri: "Per il Sì al referendum indagati, imputati e massoneria"

Approfondimenti su Gratteri Referendum

Il procuratore Nicola Gratteri attacca duramente il prossimo referendum, affermando che anche imputati e massoneria deviata potrebbero votare “sì”.

Gratteri punta il dito contro chi sostiene il sì al referendum.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gratteri Referendum

Argomenti discussi: Sassari, spari nella rivendita d’auto: Sono stato aggredito – la difesa di Giovanni Maninchedda dal carcere; Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con uso legittimo delle armi; Spara alla figlia dopo una discussione su Trump e sull'uso delle armi: la morte delle 23enne Lucy Harrison al centro di una nuova inchiesta; Milano, nuova sparatoria a Rogoredo: aggredisce un vigilante e gli ruba la pistola, poi fa fuoco sugli agenti. Colpito alla testa, è in fin di vita.

La dieta keto? Combatte la schizofrenia, la nuova sparata di Kennedy Jr. smontata dagli espertiDurante una visita in Tennessee mercoledì scorso, Robert F. Kennedy Jr., ministro della Salute ... msn.com

La sparata di Albanese: Antisemitismo strumentalizzatoLa funzionaria Onu è stata invitata alla Camera per una conferenza stampa in cui ha presentato il suo nuovo rapporto sulla situazione a Gaza. Attacco anche al piano Trump: Un'offesa ... msn.com

Nella prima puntata della nuova stagione parleremo del referendum sulla giustizia, con Antonio Di Pietro e Nicola Gratteri. Poi affronteremo il nuovo decreto sicurezza: sta comprimendo le nostre libertà Infine vi porteremo negli Stati Uniti, dove Trump attacca - facebook.com facebook

Disponibile da ora la 2 Puntata della mia nuova rubrica su Youtube 'PERCHE' NO'. "Come funziona oggi il processo e cosa cambierebbe se vincesse il Sì". youtu.be/TrEnZlvQ-4w '´ ' x.com