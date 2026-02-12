Referendum il Pd spinge il No con un video degli azzurri di curling Ma loro | Mai autorizzato E il post viene rimosso

Il video pubblicato sui social del Pd mostra una stone da curling che simboleggia il No al referendum. La clip, in cui si vede Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici, colpire la pietra, ha suscitato molte polemiche. Gli azzurri del curling hanno subito chiarito di non aver mai autorizzato quella pubblicazione e, poco dopo, il post è stato rimosso. La vicenda ha acceso un dibattito sui social e sull’uso politico delle immagini sportive.

L'impatto di una stone da curling come l'effetto del No al referendum. Ha creato un caso il video-meme pubblicato sui social del Pd per la campagna contro la riforma Nordio, in cui si mostrava un colpo messo a segno da Amos Mosaner e Stefania Constantini, la coppia azzurra del curling che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali. Ad accompagnare il video il messaggio " il 22 e 23 marzo vota No a una giustizia controllata dal governo ". L'iniziativa, però, è stata presa senza l'accordo con gli atleti: così, dopo la condanna del Coni e le polemiche della maggioranza, a intervenire è stato lo stesso Mosaner chiedendo la cancellazione del post, subito rimosso dalla comunicazione dem.

