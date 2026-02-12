Il Partito Democratico ha cancellato un post sui social che mostrava gli atleti di curling, dopo le proteste degli sportivi. Il partito aveva usato le immagini per parlare del referendum sulla giustizia, ma ha deciso di rimuoverlo per rispetto degli atleti. La questione ha acceso il dibattito sui social, con molti che hanno criticato la scelta di usare le immagini senza consenso.

Il Partito Democratico ha rimosso il post che utilizzava le immagini degli olimpionici di curling per parlare del referendum sulla riforma della giustizia. «Il post pubblicato qualche ora fa dall’account del Partito democratico utilizzava l’immagine di un evento sportivo che aveva avuto grande seguito, con un linguaggio comunicativo, quello del meme, che per sua natura funziona grazie alla sua semplicità e si inserisce in un contesto ironico», ha spiegato una nota del partito. «Non vi era nessuna intenzione di coinvolgere direttamente gli atleti nella campagna referendaria, di attribuire loro una posizione politica, né di strumentalizzare in alcun modo le loro prestazioni sportive, delle quali siamo, come tutti, orgogliosi», si afferma.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Curling

Un post pubblicato dal Pd ha scatenato polemiche.

Dopo le premiazioni delle Olimpiadi invernali, gli atleti si sono rifiutati di lasciare il podio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Curling

Argomenti discussi: Olimpiadi, il Pd rimuove il post sul curling e il referendum dopo la diffida degli atleti; Show super, la sinistra in tilt si attacca a Ghali e Petrecca.

Olimpiadi, il Pd rimuove il post sul curling e il referendum dopo la diffida degli atleti«Non vi era nessuna intenzione di coinvolgere direttamente gli atleti nella campagna referendaria», si sostiene in una nota ... open.online

Olimpiadi, il Pd veronese dice no alla presenza degli agenti ICEIl no del Pd di Verona alla presenza di agenti ICE nel contesto di Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. veronaoggi.it

Massimo Boldi è stato escluso dai tedofori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 dopo un'uscita piuttosto infelice. Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ha deciso di rimuovere Massimo Boldi dalla lista dei tedofori che avr - facebook.com facebook