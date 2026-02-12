Gli azzurri del curling nel video del Pd per il no al referendum il presidente del Coni | Sbalordito Mosaner | Rimuovetelo

Il Partito democratico ha diffuso un video in cui utilizza immagini degli azzurri del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per sostenere il campanello d’allarme sul referendum sulla Giustizia. La scelta ha scatenato la reazione di molti: il presidente del Coni si dice sbalordito e chiede di rimuovere subito il video. Anche alcuni atleti chiedono chiarimenti e condannano l’uso delle immagini senza autorizzazione. La polemica si infiamma, mentre il dibattito pubblico si sposta sulla legittimità di usare le immagini dello sport per

Scoppia la polemica per l'uso delle immagini degli azzurri del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina da parte del Partito democratico per promuovere il "no" al referendum sulla Giustizia. «Resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere», ha dichiarato all' Ansa il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando il video che mostra Amos Mosaner e Stefania Constantin i, medaglia di bronzo nel curling ai Giochi invernali in Italia e oro a Pechino nel 2022.

Il video pubblicato dal Pd, che mostra atleti italiani durante le Olimpiadi, ha scatenato le proteste di Buonfiglio.

Il governo e il mondo dello sport si sono scontrati sui social durante la campagna referendaria.

