Referendum Gratteri | Voteranno sì indagati e massoneria deviata Csm apre pratica per verificare informazioni

In appena 20 secondi, il magistrato Gratteri ha provocato un terremoto nel mondo politico. Durante un’intervista, ha dichiarato che anche gli indagati e membri della massoneria deviata potrebbero votare sì al referendum. La notizia ha fatto scattare subito l’apertura di una pratica dal Csm per verificare le sue affermazioni. La reazione è stata immediata e forte, con molti che chiedono chiarezza sui dubbi sollevati.

Gli sono bastati 20 secondi di intervista. Meno di mezzo minuto per scatenare uno shock generale nella politica bipartisan. Poche parole ma dal peso specifico importante. Troppo importante. Nicola Gratteri, capo della Procura di Napoli, parla senza filtri, e va oltre l’azzardo. “E’ certo che per il ‘no’ al referendum voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità. Voteranno per il ‘sì’, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con giustizia efficiente“, dice con nonchalance il procuratore ai microfoni del Corriere della Calabria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nicola Gratteri finisce di nuovo sotto i riflettori.

Il procuratore Nicola Gratteri attacca duramente il prossimo referendum, affermando che anche imputati e massoneria deviata potrebbero votare “sì”.

