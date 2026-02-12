Nicola Gratteri finisce di nuovo sotto i riflettori. Questa volta il procuratore si trova al centro di una polemica dopo aver diffuso un video in cui accusa il fronte del sì di coinvolgere indagati e massoneria deviata. La sua campagna per il No si infiamma, e le reazioni non si fanno attendere.

Ancora una volta, bufera attorno Nicola Gratteri per un nuovo clamoroso scivolone nella sua campagna per il No al prossimo referendum della giustizia. Dopo aver fatto discutere, e molto, per la fake news che aveva rilanciato su Giovanni Falcone e la sua contrarietà alla separazione delle carriere, il procuratore di Napoli ci è ricascato e ha lasciato tutti a bocca aperta. “Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente” ha dichiarato in un'intervista a L'altro Corriere Tv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gratteri, il video choc: "Voteranno Sì indagati e massoneria deviata"

Il referendum sulla giustizia divide le persone.

Dopo le ultime uscite di Nicola Gratteri, il magistrato famoso per il No al referendum sulla giustizia, torna a far discutere.

